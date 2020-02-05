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05.02.2020
Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi
Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 26 cansız bedene ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor . .
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