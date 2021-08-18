Van sınırında duvar yükseliyor | Sınırda göçmenlere karşı nasıl önlem alınıyor?

İran ile Van arasındaki sınıra, kaçak geçişleri önlemek için duvar örülüyor. Sınırda göçmenlere karşı nasıl ve hangi önlemler alınıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz alınan önlemleri anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN