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Van sınırında duvar yükseliyor | Sınırda göçmenlere karşı nasıl önlem alınıyor?

A Haber
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Giriş: 18.08.2021 17:54
İran ile Van arasındaki sınıra, kaçak geçişleri önlemek için duvar örülüyor. Sınırda göçmenlere karşı nasıl ve hangi önlemler alınıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz alınan önlemleri anlattı.
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