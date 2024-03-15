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Van için projeleri neler? AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Aras A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 12:47
Başkan Erdoğan bugün Van ve Hakkari'de seçim mitingi yapacak. AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Aras, A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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