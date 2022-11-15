16 Kasım 2022, Çarşamba
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Valilikten 15 gün yasak kararı! Bu gece başlıyor! Her türlü eylem yasaklandı
Mardin Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.