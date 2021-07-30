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Valilikler peş peşe duyurdu! Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Aydın, Kocaeli ve KKTC'de ormanlara girişler yasaklandı

İHA
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Giriş: 30.07.2021 15:12
Türkiye'de meydana gelen peş peşe orman yangınlarının ardından bazı illerde valilikler flaş karar aldı. Bazı illerde ormanlara girmek ikinci bir emre kadar yasaklandı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verdii.
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