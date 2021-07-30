Valilikler peş peşe duyurdu! Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Aydın, Kocaeli ve KKTC'de ormanlara girişler yasaklandı

Türkiye'de meydana gelen peş peşe orman yangınlarının ardından bazı illerde valilikler flaş karar aldı. Bazı illerde ormanlara girmek ikinci bir emre kadar yasaklandı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verdii.