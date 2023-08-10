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Valilik Kararnamesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı! 57 valiye yeni görevlendirme...

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Giriş: 10.08.2023 01:30
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan atama kararına göre, birçok şehrin valisi değişti. İşte isim isim tüm liste...
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
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