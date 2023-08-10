10 Ağustos 2023, Perşembe
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Valilik Kararnamesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı! 57 valiye yeni görevlendirme...
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan atama kararına göre, birçok şehrin valisi değişti. İşte isim isim tüm liste...