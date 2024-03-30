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Valilik duyurdu! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 00:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. İstanbul Valiliği, 00:20 itibariyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü gemi trafiğe açıldığını duyurdu.
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İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı
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