Vali uyardı: Son bir haftadır vakalar artıyor |Video

Son dakika haberine göre; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs vaka sayılarında son bir haftada artışa gözlemlendiği söyledi vatandaşlardan dost ve akraba ziyaretlerine ara vermelerini istedi. Peki Kayseri'den son durum ne? Vatandaşlar maske, mesafe kurallarına uyuyor mu? A Haber muhabiri canlı yayında detayları aktardı.

Vali Günaydın, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Çok kıymetli hemşehrilerim, corona virüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim" ifadelerini kullandı.