Vali Gül yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta gece kulübü tadilatında çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, Küçükçekmece'de ikamet eden merhum Sinan Yılmaz'ın ailesini, Sarıyer'de ikamet eden merhum Onur Aladağ, Mehmet Okumuş, Gökay Tevlek, Mahmut Emin Kaya, Efe Demir'in ailelerini ve Beşiktaş'ta ikamet eden merhum Özkan Baş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün eşlik ettiği ziyaretlerde ilçe müftüleri tarafından vefat eden vatandaşlar için dua da okundu. Vali Gül ziyaretlerde, ailelerin maddi ve manevi yanlarında olduklarını dile getirerek başsağlığı dileklerini iletti.