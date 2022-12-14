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Vale hizmetinde yeni dönem! 1 Ocak’tan sonra belgesiz valeler çalışamayacak

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 11:50
Valelere 1 Ocak itibarıyla "mesleki yeterlilik" belgesi zorunluluğu geliyor. Yılbaşı itibariyle belgesi olmayan valeler çalışamayacak. Peki "mesleki yeterlilik" belgesi için şartlar neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan TOVDER Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gökşen anlattı.
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