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"Vaka sayımız çok azaldı" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu tarih verdi!

DHA
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Giriş: 28.05.2021 13:51
Güncelleme:28.05.2021 13:57
Türkiye’nin sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini dile getirdi. İstanbul'da aşıya olan talebin artığına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Hastanelerimizde de sorun yok. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız. Böylece, haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini düşünüyorum" dedi.
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