Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi! Tam kapanma ne zaman bitecek?

Türkiye genelinde düşüş görülen koronavirüs vaka sayıları vatandaşların yüzünü güldürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde açıkladığı tam kapanma yeniden gündem oldu. Alınan tedbirlerin etkisini göstermesiyle kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak edildi.