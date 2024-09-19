Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı! 9 ay önce kaybolan işitme engelli Nihal’i kim, nasıl öldürdü?

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir dönem dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin yer göstermesiyle toprağa gömülü bulunan kemik parçalarının, 9 aydır kayıp olan Nihal Babayiğit'e ait olduğu belirlendi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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