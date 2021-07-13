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Vaatlerini yerine getirmedi var olanları da satışa çıkardı! CHP'li İBB'den hizmet binası ve otopark kararı

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Giriş: 13.07.2021 09:01
Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel seçimler öncesinde İstanbul'a 100 bin araçlık otopark sözü vermişti. Ancak verilen sözler yerine getirilmediği gibi megakentteki mevcut otoparklar da satışa çıkarıldı.
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