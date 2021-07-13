Vaatlerini yerine getirmedi var olanları da satışa çıkardı! CHP'li İBB'den hizmet binası ve otopark kararı

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel seçimler öncesinde İstanbul'a 100 bin araçlık otopark sözü vermişti. Ancak verilen sözler yerine getirilmediği gibi megakentteki mevcut otoparklar da satışa çıkarıldı.

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