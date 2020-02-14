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14.02.2020

Vaat ettiği ne varsa tersini yaptı! Ekrem İmamoğlu hizmet değil yalan üretti!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve tatillerle gündemden düşmedi. Göreve gelmeden önce “hayatı ucuzlatacağız” ve “hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermeyeceğim” vaatlerinde bulunan İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı. İstanbul’da ulaşıma, suya, İSPARK’a fahiş zamlar yapan İmamoğlu, yaptığı işçi kıyımlarıyla da binlerce emekçiyi ekmeğinden etti.

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