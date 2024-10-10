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Vaat edilmiş topraklar teolojisi! İşte İsrail’in Şam planı!

Vaat edilmiş topraklar teolojisi! İşte İsrail’in Şam planı!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 11:30
Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren İsrail kana doymak bilmiyor bölgede 4 sıcak noktada bombalamalar devam ediyor. Gazze, Beyrut, Hayfa ve Güney Lübnan kan gölüne dönerken Şam’da İsrail’in hedefleri arasında yer alıyor. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Prof. Dr. Burak Küntay, “Vaat edilmiş topraklara göre Şam’da İsrail’in gözünü diktiği yerler arasında” dedi.
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