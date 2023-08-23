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Uzun yol şoförlerine sağlık taraması yapılıyor mu? Şoförlere 6 ayda bir Check Up zorunlu olmalı mı?

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 10:47
Yozgat'ta katliam gibi kaza sonrası yolcu otobüsü şoförlerinin sağlık taraması gündeme geldi. Peki uzun yol şoförlerine sağlık taraması yapılıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan iş güvenliği uzmanı Barış Küçükbirinci değerlendirdi.
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