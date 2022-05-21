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Uzmanlardan tatil rezervasyonu uyarısı! Nelere dikkat edilmeli?

A Haber
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Giriş: 21.05.2022 11:51
Yaz ayları geldi. Tatil rezervasyonları yapılmaya başladı. Haliyle fırsatçılar da gün yüzüne çıktı. Uzmanlar, iletişim kanalları üzerinden gelen tatil rezervasyon tekliflerine karşı uyarıyor. Peki tatil rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siber güvenlik uzmanı Ali Keskin değerlendirdi. Ali Keskin, “Dolandırıcılar bu tezgaha bahar aylarında başlıyor. Otellerin web sitelerini kopyalayarak insanlara cazip teklifler sunuyorlar. İnsanlarda bu siteler üzerinden ödeme yaparak tuzağa düşmüş oluyorlar.” ifadelerini kullandı.
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