15 Şubat 2022, Salı
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Uzmanlardan koronavirüs ve Omicron müjdesi! Bitiş için o tarihi işaret ettiler
Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavururken uzmanlardan gelen açıklamalar milyonların rahatlattı. Vaka artış hızının azalması ve alınan önlemlerle omicron varyanının bahar aylarında son bulması bekleniyor. DSÖ'den gelen "2022'de bitebilir" açıklamasının ardından uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.