Uzmanlar İstanbul'daki tarihi anlaşmayı A Haber'de değerlendirdi: Başkan Erdoğan dünyaya nefes borusu açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı. Dünyanın umudu olan tarihi imzaya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Türkiye'nin dış politikadaki başarısına vurgu yaptı. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Başkan Erdoğan'ın dünyaya nefes borusu açtığını vurgulayarak, "Erdoğan 3 kıtaya ekmek gönderiyor, bu ekmek kokusunun arkasında Türk diplomasisi var" diye konuştu. Dr. Eray Güçlüer ise, Türkiye sayesinde dünyanın bir gıda krizinden kurtulduğunu ifade etti.