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Uzmanlar A Haber'de yanıtladı: Lozan'ın 'gizli maddeleri' var mı?

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Giriş: 25.07.2022 23:23
A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, geçtiğimiz günlerde 99'uncu yıl dönümü kutlanan Lozan Antlaşması'na ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Kamuoyunda, 'Lozan'da gizli maddelerin olduğuna' ilişkin bir yanılgının olduğunu ifade eden İstanbul Üni. Öğr. Üye. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, "Hiçbir gizli maddesi yok. Böyle bir tartışma yok. 17 tane metinden oluşuyor. İsteyen herkes ulaşabilir. Böyle bir safsataya inanmayın." diye konuştu. Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca ise, o dönemde Türkiye'nin anlaşmalarda revizyon yapan tek ülke olduğuna vurgu yaptı. İşte Lozan ile ilgili doğru bilinen yanlışlar...
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