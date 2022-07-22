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Uzmanlar A Haber'de merak edilenleri yanıtladı: Tahıl gemisinde neler var? Türkiye'ye katkı sağlar mı?

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Giriş: 22.07.2022 22:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı. Dünyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası tahıl gemilerinin hangi ürünleri taşıyacağı, bu koridorun Türkiye'ye ne gibi katkılar sağlayacağı ve maliyeti gibi konular merak konusu oldu. Uzmanlar, merak edilenlere ilişkin A Haber canlı yayınında bilgilendirmede bulundu.
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