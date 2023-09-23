23 Eylül 2023, Cumartesi
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Uzman öğretmenlik sınav şartı kalkıyor mu? Bakan Tekin’den önemli açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den uzman öğretmenlik statüsü ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Tekin, "10 yıllık bir öğretmenin bir testle değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. AYM'nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Hazırladığımız formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz " dedi. Ayrıntıları A Haber Filiz Uçan Savaş Ankara'dan aktardı.