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Uzman isimden korkutan uyarı! Marmara Denizi'ni felaket bekliyor

İHA
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Giriş: 13.12.2021 12:49
Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (MAREM) ekibinin lideri hidrolog M. Levent Artüz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Artüz, açıklamalarında,  “Marmara Denizi’ni kirletmeye devam ediyoruz. Yaptığımız izleme çalışması da müsilajın parçalanma sürecinde bakterilerin etkisi (ki ciddi anlamda bakteriyolojik olarak bu müsilaj aynı bir besiyeri gibi çalışıp parçalanıyor) bu parçalanıp da yok olduktan sonra geriye çok büyük bir biyokütle kalacak. O da bundan sonraki felaketi doğuracak” ifadelerini kullandı.
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