19 Ağustos 2021, Perşembe
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Uzman isimden A Haber'de İstanbul Depremi uyarısı! İstanbul depremi nerede olacak?
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Türkiye'nin gündemindeki büyük İstanbul Depremi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Depremin 7-8 yıl içinde gerçekleşebileceğini işaret eden Prof. Dr. Pampal, "7 ila 7,5 büyüklüğünde olması bekleniyor" dedi.