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Uzman isim A Haber’de yorumladı: İsrail karadan işgal yapamaz

Uzman isim A Haber’de yorumladı: İsrail karadan işgal yapamaz

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 09:42
Orta Doğu'da savaş gerilimi sürüyor. Lübnan'a giren İsrail askerleriyle Hizbullah’ın Rıdvan Birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Fırat Demirkol değerlendirdi. Demirkol, “Amerikan askeri bölgeye ayak basmadığı sürece İsrail’in kara işgalini yapması mümkün değil.” dedi.
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