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Uzman isim A Haber'de uyardı! İşte Kurban Bayramı öncesi sosyal medyadaki tehlike

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Giriş: 22.07.2020 22:49
Güncelleme:22.07.2020 22:57
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Nutrigenetik Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral, vatandaşlara Kurban Bayramı'yla ilgili uyarılarda bulundu. Meral, ''Önümüzdeki bayram büyük bir sınavımız var, başarılı olacağımıza inanıyorum. Neden? Mesafe ve maskeyi öğrendik, bunlara devam edeceğiz. Bunlardan asla ödün vermeyeceğiz. Sosyal medyada gezen bazı şeyler var; maske kullanmak, kullanmamak vb. hâlâ konuşuluyor. Lütfen bunları gözümüzden ve aklımızdan çıkartalım'' dedi.
Uzman isim A Haber'de uyardı! İşte Kurban Bayramı öncesi sosyal medyadaki tehlike
Uzman isim A Haber'de uyardı! İşte Kurban Bayramı öncesi sosyal medyadaki tehlike
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