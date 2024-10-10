Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: BM İsrail’in hedefinde

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, “BM, İsrail’in hedefinde olan bir örgüt diyebiliriz” dedi.

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