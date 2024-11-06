Uzman isim A Haber'de Amerika’daki anket sistemini değerlendirdi! "Katılım oranı yüksek bir seçim oldu"

Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber ekranlarında Amerika’daki anket sistemini değerlendirdi. Duman, “Amerika seçimlerindeki katılma oranları Türkiye’de karşılaştırma boyutunda düşük kalıyor. 2016 seçimlerinde en yüksek olarak yüzde 59 katılım oldu. 2020’de de pandemi sürecinde yaklaşık yüzde 66’lık bir katılım oldu. Bu Amerika seçimleri ile ilgili de son döneme bakıldığında en yüksek katılım oranı oldu. Katılım oranı direkt seçimi etkiler pozisyonda. Onun için anketler bir ön görüdür ama kesin sonuç hükmü değildir. Sandık çıkışı anketlerinin özellikle burada katılım oranından ziyade burada fikir beyan etmeyen bir seçmen kitlesi de gözüküyor. Sandıkların yüzde 8’i açılmış durumda. Her iki adayın da dünya siyasetine yön verip vermeyeceğine bakmak lazım. Ben bu konudan ziyade Türkiye’nin daha çok nerede olacağına bakmak istiyorum. Bize ne avantaj, ne dezavantaj ve ne gibi katkı sağlar ona bakmak lazım. Çünkü Trump İsrail’e desteğini zaten çekmeyecek. Bunu açıkça ifade ediyor. Ayrıca İran noktasında da bizi zor durumda bırakabilir.“ dedi.