Uzlaşma diplomasisi! Körfez ile yeni dönem | İsrail gazına Türkiye rotası mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri en üst düzeye taşıdı. İsrail ve Mısır ile de yeni bir sayfa açılır mı? Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Şöhret A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şöhret, "Son dönemde Türkiye’nin özellikle Körfez açılımı dediğimiz açılımı yapması hem kendi bölgesinde hem de yakın çevresinde etki alanını arttırmaya başladığını görüyoruz. Türkiye açısından olumlu bir gelişme. Uluslararası ilişkiler bağlamında baktığımızda devletler arası ilişkilerde kalıcı dostluk ve düşmanlıklar yoktur. Bunu bir kez daha net bir şekilde gördük. Son gezi sonrası yapılan anlaşmalar yapılan iyi niyet temennileri açıkçası bunun göstergesi. Önümüzdeki günlerde Mısır ve İsrail ile de benzer bir süreci bekliyorum." dedi.

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