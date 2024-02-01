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Uzaydan dünyaya dönüş nasıl olacak? Astronotlar dönüş yolunda hangi zorlu koşullarla karşılaşacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 16:51
Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın tarihi yolcuğu artık sona geldi. Alper Gezeravc’yı taşıyacak olan Dragon kapsülünün 2 Şubat'ta dönüşe geçmesi planlanıyor. Bu tarihi yolculuğu A Haber canlı yayınına katılan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Taştan anlattı.
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