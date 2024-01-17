Uzay yolculuğuna bir erteleme! İşte nedeni…

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu yarına ertelendi. SpaceX, Axıom 3 uçuşunun 19 Ocak Cuma günü saat 00.49'da gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ertelemeyle ilgili "Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı. Son detayları ABD’den A Haber canlı yayınına bağlanan Anadolu Ajansı Başmuhabiri Zeynep Duyar ile Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlattı.

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