Uzaktan ve yüz yüze eğitim bir arada! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuk olan Ayhan Korkmaz, Bakan Selçuk'un açıkladığı başlıkları değerlendirdi.

21 Eylül'de uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitim de 1. sınıflarda başladı. 3. haftanın ardından her şeyin planlandığı gibi gittiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve şimdi ikinci kademeye geçebiliriz dedi. 12 Ekim Pazartesi itibarıyla 5 sınıf daha yüz yüze eğitime başlıyor.

Bakan Selçuk'un 'Her şey planlandığı gibi gitti' sözünü değerlendiren Eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz, "Okullarımızda alınan tedbirler, öğretmenlerimizin çabasıyla düzenli gitti. Dolayısıyla diğer sınıfları açma yönünde bize yardımcı oldu. Uygulamanın verimli olduğunu ve yürütebilir olduğunu, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle okulları açma kararını Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdu." dedi.

YÜZ YÜZE VE ONLİNE EĞİTİM BİR ARADA

Korkmaz, "Gönül istiyor ki çocuklarımız haftanın tüm günü yüz yüze eğitimle bir araya gelsinler. Ancak çocuklarımız okulda aldıkları ders saatleri ile uzaktan aldıkları eğitim saatleri çakışmayacak şekilde bir planlama yapılacak. Pazartesi günü okul müdürlerine ulaşmış olacak. Bunu ilkokul birinci sınıflarda denedik, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da çocuklarımız bu formülle okula gelecekler." ifadelerini kullandı.

