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Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

İHA
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Giriş: 09.01.2022 13:43
2021 yılında uyuşturucu satıcılarına sayısız operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 293 bin 905 kişi gözaltına alınırken 26 bin 128’i adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
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