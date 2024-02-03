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Uyuşturucu kartellerine bir darbe daha! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Interpol tarafından aranan Rawi Ali Qureshi yakalandı

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Giriş: 03.02.2024 10:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Rawi Ali Qureshi'nin düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
Uyuşturucu kartellerine bir darbe daha
Uyuşturucu kartellerine bir darbe daha
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