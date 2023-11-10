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Uyuşturucu "Kartel"ine darbe! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Kompanio Bello'nun lideri Dritan Rexhepi yakalandı

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Giriş: 10.11.2023 11:56
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kartel Operasyonu" kapsamında İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından kırmızı bültenle aranan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu.
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