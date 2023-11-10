10 Kasım 2023, Cuma
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Uyuşturucu "Kartel"ine darbe! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Kompanio Bello'nun lideri Dritan Rexhepi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kartel Operasyonu" kapsamında İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından kırmızı bültenle aranan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu.