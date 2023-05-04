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Uyuşturucu karteline ağır darbe! Baron bazadan çıktı kıskıvrak yakalandı

DHA
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Giriş: 04.05.2023 15:22
Ankara merkezli 52 ilde eş zamanlı başlatılan uyuşturucu operasyonunda Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden kartele ağır darbe vuruldu. Örgütün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk, saklandığı bazada yakalanırken; uyuşturucu teslimatı sırasında da şoke eden detaylar çıktı.
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