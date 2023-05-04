Uyuşturucu karteline ağır darbe! Baron bazadan çıktı kıskıvrak yakalandı

Ankara merkezli 52 ilde eş zamanlı başlatılan uyuşturucu operasyonunda Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden kartele ağır darbe vuruldu. Örgütün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk, saklandığı bazada yakalanırken; uyuşturucu teslimatı sırasında da şoke eden detaylar çıktı.