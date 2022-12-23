23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Uyuşturucu ile mücadele! Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert çıktı

Uyuşturucu ile mücadele! Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2022 15:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. "Uyuşturucu ile mücadelede gevşeklik gösteremeyiz" diyen Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" iftirasını bir kez daha eleştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP’nin Libya ziyareti ne anlama geliyor?
HDP'nin Libya ziyareti ne anlama geliyor?
Avusturya’da PKK’nın çağrısına ret!
Avusturya’da PKK’nın çağrısına ret!
TTB Başkanı Fincancı için mütalaa açıklandı
TTB Başkanı Fincancı için mütalaa açıklandı
Sağlık Bakanlığının çelik kanatları!
Sağlık Bakanlığının çelik kanatları!
CHP’den vekillere “laiklik” vurgusu talimatı
CHP’den vekillere “laiklik” vurgusu talimatı
Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert çıktı
Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert çıktı
İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
Gazi kale ayağa kaldırıldı
Gazi kale ayağa kaldırıldı
Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını
Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını
FETÖ’cüler Atina’ya nasıl kaçıyor?
FETÖ'cüler Atina'ya nasıl kaçıyor?
İşte Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’na son golü!
İşte Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na son "golü"!
İstanbul’da 3. Sıfır Atık Zirvesi
İstanbul'da 3. Sıfır Atık Zirvesi
Daha Fazla Video Göster