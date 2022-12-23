Uyuşturucu ile mücadele! Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. "Uyuşturucu ile mücadelede gevşeklik gösteremeyiz" diyen Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" iftirasını bir kez daha eleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN