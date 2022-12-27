Uyuşturucu bataklığına iten sebepler neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, uyuşturucu kullanımına ilişkin 2022 yılı sonuçlarını paylaştı. Verilere göre, uyuşturucu kullanmaya başlama nedenleri arasında ilk sıra 'merak', ikinci sırada ise 'özenme' yer alıyor. İşte araştırmaya ilişkin verilerin detayları ve vatandaşların görüşleri.