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Uyuşturucu bataklığına iten sebepler neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2022 16:31
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, uyuşturucu kullanımına ilişkin 2022 yılı sonuçlarını paylaştı. Verilere göre, uyuşturucu kullanmaya başlama nedenleri arasında ilk sıra 'merak', ikinci sırada ise 'özenme' yer alıyor. İşte araştırmaya ilişkin verilerin detayları ve vatandaşların görüşleri.
Uyuşturucu bataklığına iten sebepler neler?
Uyuşturucu bataklığına iten sebepler neler?
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