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Uygun kasko yaptırmanın formülü! Kaskoda az prim ödemenin yöntemi ne?

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 16:09
Kaskoda fiyatlar yüzde 280 arttı. Haliyle sürücüler de bütçelerine göre kasko yaptırmak istiyor. Peki, kasko fiyatını düşürmenin yolları var mı? Teminatlarda nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı değerlendirdi.
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