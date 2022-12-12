Uygun kasko yaptırmanın formülü! Kaskoda az prim ödemenin yöntemi ne?

Kaskoda fiyatlar yüzde 280 arttı. Haliyle sürücüler de bütçelerine göre kasko yaptırmak istiyor. Peki, kasko fiyatını düşürmenin yolları var mı? Teminatlarda nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı değerlendirdi.

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