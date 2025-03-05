’Usulsüz üniversite’de yeni perde!

Usulsüz yollarla alındığı iddia edilen diploma meselesinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili ifade vermek üzere bugün adliyedeydi. Ancak "resmi belgede sahtecilik" suçlamasına net bir yanıt vermedi. Bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerini huzursuz eden iki önemli konu daha gündemde. Bunlardan biri, kurultaydaki şaibe iddiaları, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini itiraf eden İYİ Partili milletvekilinin CHP'ye transferi.

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