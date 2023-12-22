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Usta'dan Medya Zirvesinde Belediyecilik mesajı! AK Parti Belediyeciliğinin nereye geldiğini görmüş oluyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 13:24
Turkuvaz Medya'da Yerel Yönetimler Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, zirveyle beraber yaptığımız hizmetleri test ediyoruz, Ak parti Belediyeciliğinin nereye geldiğini görmüş oluyoruz dedi.

GAZİOSMANPAŞA'DA SEÇİM HAZIRLIKLARI NASIL İLERLİYOR?

Hasan Tahsin Usta: AK Parti genelinde olduğu gibi seçim bitse bile ertesi gün seçim varmışçasına çalışmalarımıza devam eder ve bizde Gaziosmanpaşa'da o şekilde çalışıyoruz. Biz Gaziosmanpaşa'da Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü yaparken aslında şehri dönüştürüyoruz, daha güvenli hale getiriyoruz ama bunun yanında da İstanbul'un en büyük problemini çözüyoruz. Bu problem herkesin çileyle muhatap olduğu trafik, ulaşım ve deprem. Bunları kentsel dönüşümle çözerken gelecek nesilleri bu şehre entegre etmeye çalışıyoruz.Gerek kütüphane ve gençlik merkezi sayılarımızı arttırarak, gençlik ve kadın merkezli hizmetlerimizde yaygın bir hizmet anlayışıyla 24 saat açık olmasıyla beraber onları hizmetlerde mahrum bırakmıyoruz.

YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ADRESİ GAZİOSMANPAŞA

Biz komşuları değil konutları değiştiriyoruz. Okulları, camileri ve İstanbul'un en büyük sorunu otopark sorununu gideriyoruz. Bu zamana kadar 10 bin 359 konut yeniledik.

Türkiye Yüzyılına Gaziosmanpaşa'yı güvenli ve konforlu bir şehir olarak planlamayı hedefliyoruz.

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