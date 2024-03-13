Üst geçitte "4 metre" faciası! TIR şoförü yükseklik uyarı tabelasını dikkate almadı

Uyarı tabelalarına rağmen TIR şoförünün "Yüksekliği dikkate almadım" dediği geçitte daha önce de benzer kazalar yaşanmıştı. Üstelik aynı TIR aynı yerde devrilip yan yatmıştı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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