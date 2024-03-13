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Üst geçitte "4 metre" faciası! TIR şoförü yükseklik uyarı tabelasını dikkate almadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 09:33
Uyarı tabelalarına rağmen TIR şoförünün "Yüksekliği dikkate almadım" dediği geçitte daha önce de benzer kazalar yaşanmıştı. Üstelik aynı TIR aynı yerde devrilip yan yatmıştı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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