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Üsküdar’da yöresel lezzetler festivali başladı! Vatandaşlar memleket lezzetlerine doyuyor

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 16:28
İstanbul Üsküdar'da yöresel lezzet festivali başladı. Festivalde birçok ilin yöresel yemekleri ile ürünleri İstanbullularla buluşturuluyor. Detayları A Haber muhabiri Figen Koçak aktardı.
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