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Üsküdar’da kentsel dönüşüm süreci

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Giriş: 20.08.2023 11:35
Megakentin en eski ilçelerinden Üsküdar'da, 2012 yılından bu yana altı bin bina yıkıldı. Üç bin bağımsız bölüm inşaatının sürdüğü ilçede hala acilen yıkılması gereken yüzlerce bina var. Kentsel dönüşümü bekleyenler geri sayım yaparken yeni evlerinde oturanlar mutlu.
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Üsküdar’da kentsel dönüşüm süreci
Üsküdar’da kentsel dönüşüm süreci
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