Uşak'ta çıkan yangında anne ve 2 yaşındaki kızı mahsur kaldı! Anne ile kızını itfaiye kurtardı

Uşak'ta iki katlı binanın deposunda yangın çıktı, alevler kısa sürede büyüdü. O sırada anne ile 2 yaşındaki kızı evlerinde mahsur kaldı. Anne ve kızı, itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle merdiven yardımıyla evin balkonundan indirildi. Alevler söndürüldü, binadaki duman da tahliye edildi. Hastaneye götürülen anne ve kızının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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