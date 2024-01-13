13 Ocak 2024, Cumartesi
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Üs bölgesine sızma girişimi nasıl oldu? PKK’ya istihbarat ve lojistik desteğini kim veriyor?
Irak’ın kuzeyinde TSK’nın Metina’daki üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda 9 askerimiz şehit oldu. Bölgede yapılan operasyonlarda 20’den fazla terörist yok edildi. Peki bölgedeki planlar ne Üs bölgesine sızma girişimi nasıl oldu? PKK’ya istihbarat ve lojistik desteğini kim veriyor? Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, “Burada 2. bir İsrail devleti kurmaya çalışıyorlar. Türkiye bu konuda kararlığını her türlü platformda ortaya koydu.” dedi.