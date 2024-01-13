Irak’ın kuzeyinde TSK’nın Metina’daki üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda 9 askerimiz şehit oldu. Bölgede yapılan operasyonlarda 20’den fazla terörist yok edildi. Peki bölgedeki planlar ne Üs bölgesine sızma girişimi nasıl oldu? PKK’ya istihbarat ve lojistik desteğini kim veriyor? Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, “Burada 2. bir İsrail devleti kurmaya çalışıyorlar. Türkiye bu konuda kararlığını her türlü platformda ortaya koydu.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN