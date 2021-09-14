14 Eylül 2021, Salı
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Ürünler aynı market farklı, fiyat farklı! Marketten markete fark ne kadar? Marketlerde aynı ürünler neden farklı fiyata satılıyor?
A haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu şu anda bir Eyüpsultan'da bir markette, Aslı Bilger Kutludağ da yine Eyüpsultan'da başka bir markette. Bakalım Melis’in bulunduğu markette fiyatlar nasıl, Aslı'nın bulunduğu markette fiyatlar nasıl? Aradaki fark ne kadar?