15 Eylül 2021, Çarşamba
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Ürün aynı fiyat farklı | İstanbul'da en ucuz siyah zeytin 30 TL, Antalya'da 20 TL
Marketler arası fiyat farkı vatandaşa isyan ettiriyor. Aynı ürün farklı ilçelerde hatta aynı ilçede olan marketler arasında bile fiyat değişiyor. A Haber ekipleri de sizler için sokağa çıktı fiyat araştırması yaptı. İstanbul'da Melis Coşan İslamoğlu Antalya'da Yasin Anzerli, iki farklı şehir ve marketteki fiyatları canlı yayında aktardı.