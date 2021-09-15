Ürün aynı fiyat farklı | İstanbul'da en ucuz siyah zeytin 30 TL, Antalya'da 20 TL

Marketler arası fiyat farkı vatandaşa isyan ettiriyor. Aynı ürün farklı ilçelerde hatta aynı ilçede olan marketler arasında bile fiyat değişiyor. A Haber ekipleri de sizler için sokağa çıktı fiyat araştırması yaptı. İstanbul'da Melis Coşan İslamoğlu Antalya'da Yasin Anzerli, iki farklı şehir ve marketteki fiyatları canlı yayında aktardı.