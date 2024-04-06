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Ürgüp'te yeniden seçim yapılacak! MHP'nin itirazı sonucu iptal edildi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 06.04.2024 14:12
Son dakika haberleri… Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde MHP'nin itirazı sonucu iptal edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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